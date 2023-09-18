روسيا تقيم مستشفى ميداني في درنة

العنوان

تقيم روسيا مستشفى ميدانيا في درنة المنكوبة مجهزا بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، وذلك لتوفير الخدمات الطبية لمتضرري الفيضانات.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الدولية التي بدأت تدفق على شرق ليبيا إثر الفيضانات المدمرة التي ذربت عدة مدن ومناطق، وأودت بحياة الآلاف من الأشخاص.

وضربت العاصفة دانيال في 10 سبتمبر شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسببت فجر الأحد 11 سبتمبر بانهيار سدّين في أعلى درنة.

وأدى الانفجار إلى فيضان الوادي الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة جرف معه أحياء مهولة بالسكان إلى البحر.

والأحد أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، مقتل 3283 شخصًا، حتى الآن من جراء الفيضان المدمر الذي ضرب درنة.

وحذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير الذي بالآلاف.