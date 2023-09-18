مصرف الامان يصدر تنويهًا هامًا لعملائه

حذر مصرف الامان، اليوم الاثنين عملائه من برمجيات خبيثة يستخدمها المحتالين .

وبحسب المصرف فأن المحتالين، يتعمدون الاتصال بزباين المصرف باستعمال برمجيات مثل spoofcard و spooftext لتغيير رقم المتصل اثناء اجراء المكالمات الى الرقم 0213660600 الأرضي الخاص بـ”بوت الاستفسارات” و ذلك للنصب على الزبائن و لأخد بيانات حساباتهم لغرض اختراقها .

ونوه المصرف عملائه أنه لا يطلب اي رقم سري او بيانات من الزبائن بواسطة الهاتف .

ودعا مصرف الامان، شركة هاتف ليبيا لوضع التقنيات اللازمة لحماية خطوط الهواتف و حجب هذه البرمجيات الخبيثة التي تستغل بيانات الزباين للنصب عليهم وسرقة حساباتهم.