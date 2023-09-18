رئيس أركان الوحدات الأمنية يجري رفقة نائب وزير الدفاع الروسي زيارة إلى درنة

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أجرى، رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقوات المسلحة، العميد خالد حفتر، ورئيس الغرفة الأمنية العليا للطوارئ، اللواء عبد الباسط ابوغريس، رفقة نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، جولة ميدانية إلى مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وشملت الجولة زيارة غرفة عمليات درنة، والمستشفى الميداني الروسي بالمدينة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، المُشير خليفة حفتر، قد التقى الأحد يفكيروف، في إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة حول تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وعبر نائب وزير الدفاع عن التضامن الكامل للحكومة الروسية مع الشعب الليبي وقيادته في مواجهة هذه الأزمة.

وأكد على سعي موسكو للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب داخل المدن والمناطق المتضررة.