تفاعل كبير مع المنزل المعجزة الذي لم يتأثر بفيضانات درنة (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل مع صور وفيديوهات متداولة لمنزل بقي صامدا وسط درنة الليبية رغم الفيضانات التي اجتاحت المدينة منذ أيام ودمرتها، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين والمشردين.

ولم تصب جدران المنزل أو أبوابه ونوافذه بأي أضرار، رغم أن بقية المنازل من حوله سويت بالأرض، حتى أنه حافظ على طلائه الأبيض من الخارج رغم الطين والوحل، ليبدو كأنه منزل حديث البناء.

وأثارت القصة دهشة النشطاء، الذين انقسموا بين من يتحدث عن “معجزة”و”عن أفعال صاحب البيت الجيدة التي شفعت له عند الله وحافظ على ممتلكاته”، وبين مشككين في حقيقتها، خاصة أن شكل المنزل لا يتماشى إطلاقا مع بقية المشهد في المدينة، التي عمتها الفوضى ودمرت بشكل كبير.