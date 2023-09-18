الدبيبة لـ وفد من أهالي درنة: نحرص على البدء الفوري في التخطيط والعمل لمرحلة ما بعد الأزمة

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، وفدا من أهالي درنة الموجودين بالمنطقة الغربية، لبحث آخر التطورات والجهود الحكومية في التعامل مع الأزمة في درنة.

الدبيبة أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، الأحد،على وحدة الليبيين وتعاضدهم ومشاركتهم درنة العزاء والمواساة، مذكرا بتاريخ مدينة درنة وأهلها في مواجهات الصعوبات على مر التاريخ، وقدرة أهلها على تجاوز الأزمة التي تعيشها المدينة المنكوبة.

واستعرض رئيس الوزراء كافة الجهود الحكومية المواكبة لهذه الأزمة في جوانبها الإغاثية والصحية وجهود الإنقاذ والخدمات ومعالجة أوضاع النازحين من المناطق المنكوبة، مؤكدا تسخيرالحكومة كل إمكاناتها وأجهزتها ومؤسساتها لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية وحرصها على البدء الفوري في التخطيط والعمل لمرحلة ما بعد الأزمة من إعمار وتنمية.

من جانبهم، أثنى أهالي درنة على مساعي وجهود الحكومة وأجهزتها التنفيذية في التعامل مع الوضع في درنة، مؤكدين تضافر الجهود الأهلية والحكومية لإدارة الأزمة وتخفيف آلام المتضررين والنازحين.