الأمم المتحدة تعدّل أرقام الوفيات في درنة إلى 3958 وفاة بدلاً من 11 ألف

عدلت الأمم المتحدة من إحصاءاتها عن عدد الوفيات في درنة جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة دانيال.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن إجمالي الوفيات إلى الآن بلغ 3958 شخصاً وليس 11 ألفاً، كما أعلنت في وقت سابق.

ونفى الهلال الأحمر الليبي وصول حصيلة الوفيات إلى 11,300 قتيل، مستغرباً تصريحات الأمم المتحدة: “نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الاحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام”.

وذكر تقرير محدث من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء الأحد، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى الآن 3958 وفاة في ليبيا جراء الفيضانات.

وأشار التقرير المعدل إلى أن أعداد المفقودين بلغت تسعة آلاف شخص حتى الآن، كما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، الإثنين، عن نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: “نعتمد الأرقام التي جرى التحقق منها من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وقال فرحان حق: “في كثير من الكوارث ينتهي الأمر بتعديل الأرقام بشكل مستمر. وهذا هو ما حدث هنا”.

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وأضاف: “الإجراء القياسي هو أننا نعمل مع أطراف مختلفة لمحاولة التأكد من فحص أرقامنا. عندما نقوم بهذه المراجعات فذلك لأنه يُجرى فحص أرقامنا.. أرقام الوفيات متغيرة وقابلة للارتفاع أو الانخفاض”.