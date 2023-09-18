المفوضية الأوروبية: مليون ليبي تضرروا من فيضانات

الوطن| متابعات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن مُساعدات بقيمة 5.2 مليون يورو، لضحايا الفيضانات في مناطق شرق ليبيا.

وأضافت المفوضية أن مليون ليبي تضرروا مباشرة من فيضانات مؤكد أنه سيتم تخصيص 200 ألف يورو من المبلغ الإجمالي، لدعم جمعية الهلال الأحمر الليبي.

ولفتت إلى أن إجمالي التمويل الإنساني المخصص لحالة الطوارئ في ليبيا، يصل إلى أكثر من 5.7 مليون يورو.

وتابعت ” 8 دول من الاتحاد الأوروبي عرضت تقديم المساعدة العينية على ليبيا، من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي”

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز دعمه مع تزايد الاحتياجات في ليبيا.