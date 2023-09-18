ليبيا الان

صالح: بعض ضحايا الفيضانات غادروا مستشفى المرج بعد تلقي الرعاية الصحية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى المرج التعليمي “مبروكة صالح” إن قسم الإسعاف والطوارئ يواصل تقديم خدماته للحالات المتضررة جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها عدد من المدن والمناطق شرقي البلاد، وهناك عدد من الحالات غادرت المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية لها، وأغلب الأشخاص كانت إصاباتهم طفيفة.

أضاف في تصريحات صحفية أنه لم يصل المستشفى حتى اللحظة أي مستلزمات ومعدات طبية في ظل هذه الأزمة، ومركز الكلى بالمستشفى فتح الباب أمام المرضى من المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات صباحاً ولمرضى المرج مساء حفاظاً على سلامتهم وتوفير العلاج لهم.

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صحيفة الساعة 24

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