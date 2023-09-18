الإسعاف والطوارئ: انتشال جثتين من منطقة الميناء بدرنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2023

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الاثنين انتشال جثتين من منطقة الميناء في مدينة درنة بالشرق الليبي.

كما استقبلت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، 20 حالة جديدة مصابة من مدينة درنة.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الحالات التي استقبلتها لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة من مختلف الفئات العمرية ومعظمها تعاني من إصابات كسور وتخمر في العظم.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الحالات التي يشرف على علاجها جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية إلى 50 حالة حتى الآن.