الطب العسكري يستلم مستشفى الوحدة بحي باب طبرق بدرنة

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قام الفريق الطبي بجهاز الطب العسكري، الأحد، باستلام مستشفى الوحدة بحي باب طبرق في درنة، وفق ما ذكرت رئاسة أركان الجيش بطرابلس.

ويواصل فريق انتشال الجثث بجهاز الطب العسكري، أعمال البحث وانتشال الجثث داخل الأحياء المنكوبة بدرنة.

واستقبل المستشفى حوالي 60 حالة موزعة بين إصابات خفيفة وكدمات، كما استلم الجهاز المركز الصحي سالم ساسي بالساحل الشرقي لدرنة، وبدأ في تجهيزه بالمعدات والأجهزة والاطقم الطبية.

وذكرت الرئاسة، أن فريق الدعم اللوجستي التابع لجهاز الطب العسكري قام بتوزيع عدد 1200 سلة غذائية وعدد 523 سلة مواد تنظيف، وعدد 270 أفرشة ووسائد وأغطية، وعدد من المولدات الكهربائية، بالإضافة لتسليم مواد تشغيلية لعيادتين متكاملات لقريتي مسة والبياضة بالجبل الأخضر.