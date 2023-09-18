بالصور | أبو زريبة رفقة القطراني والزادمة يزورون منطقة المخيلي

ليبيا – قَامَ وَزِيرُ الدَّاخِلِيَّةِ في حكومة الاستقرار اللواء عصام أبوزريبة، بِرفَقَةِ نَائبي رَئِيسِ الحكومة،علي القُطراني وسالم الزادمة، وَوَزِيرِ الْكَهْرَبَاءِ وَالطَّاقَاتِ، عوض القدري، وَوزير الِاتِّصَالَاتِ وَالمَعلُوماتِيَّةِ سالم الدرسي وَمُدير الإدارة العَامة للدعم المركزي، اللواء صلاح الخفيفي،السبت، بزيارةٍ إلى منطقة الْمَخَيَّلِيِّ التي تعرَّضت لِأَضرارٍ جسِيمَةٍ نتيجة لِلْفِيضَانِ الَّذي حَدَثَ مُؤَخَّرًا بِالمنطقة الشرقيّة.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة،استقبل عَمِيدُ وَأَعْيَانُ البلديِّة وَمُدِيرُ الْأَمْنِ، إِلَى جَانِبِ عَدَدٍ مِنَ الضُّبَّاط الوفد الحكومي واستمعوا لإِحَاطَةٍ شَامِلَةٍ عَنْ حَجْمِ الْأَضْرَارِ الَّتِي لَحَقَتْ بِالْمَنْطَقَةِ وَتَأْثِيرِهَا عَلَى الأهالي.

وبَدَأَ أبوزريبة بِرفقة الوفُود المُرافقة له جَوْلَتَهُم التفقديَّة بِمَرْكَزِ شُرَطَةِ الْمَخَيَّلِيِّ،واِسْتَعْرَضَ الأضرار الَّتِي لَحَقَتْ بِالْمبنى وَالْمعدَّاتِ نَتِيجَةَ لِلْفِيضَانِ، وَتَفْقُدَ الْغُرَفَ وَالْمَكَاتِبَ وَالْمَرَافِقَ الْأُخْرَى الْمَتَضَرِّرَةَ، وَاِسْتَمَعَ إِلَى شَرْحٍ مُفْصَلٍ مِنْ قَبْلِ مُدير الأمن حَوْلَ الْتَّحَدِّيَاتِ الَّتِي يُوَاجِهُهَا الْفيضان فِي المنطقة وَالجهُود المبذُولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

كما عُقِدَ اجْتِمَاعا في مَرْكَزِ الشُّرُطَةِ، لبحث الإجراءات اللازمة لتقدِّيم المُساعدة وَالدعم للمُتضررين، وَمناقشة الخُطط المُستقبلية لإعادة الإعمار وَتوفير الخدمات الأساسية للمنطقة المُتضرّرة، كمَا تمَّ اِستعراض الإجراءات الْمُتَّخَذَةِ حتى الآن وَالْجهُود الْأَمْنِيِّةِ وَالإنسانية الْوَاجِبِ اتَّبَاعُهَا فِي مَثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ.

وتطرق الاِجتماع إلى مُناقشة مشاكل الكهرباء وَعودة التيار الكهربائي إلى جميع مراكز الشُرطة المُتضررة التَابعة لِمُديريِّة الأمن بِأسرع وَقتٍ مُمكن

وَتعهد وَزير الدَّاخلية فِي نهاية الاِجتماع إلى تقدِّيم الدعم الكامل للمركز وَتعهّد بِتَوفير الموارد الضرورية لِتَنفيذ صيانة مبنى المركز المُتضرّر فيِ أسرع وقت ممكن.