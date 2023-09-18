نواب بالبرلمان الليبي يبحثون إنشاء جهاز لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار

ناقش عدد من نواب البرلمان الليبي، عن المدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة دانيال، مقترح قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار تلك المناطق، والذي سيقدم في جلسة مجلس النواب المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر المجلس بمدينة بنغازي، ضم رئيسي لجنتي الصحة والشؤون الخارجية وعضو المجلس فريحة الحضيري.

مقترح القانون نص على أن يكون الجهاز تنفيذي ويتبع الحكومة ويمول من خزينة الدولة والتبرعات المحلية والدولية، ويخضع لرقابة المؤسسات الرقابية في الدولة ولا يتبع مجلس النواب، ويمارس المجلس رقابته عليه مثل بقية مؤسسات الدولة.

وأشار المجتمعون إلى أن المدن والمناطق المتضررة في درنة والجبل الأخضر تحتاج إلى إعادة إعمار للبنية التحتية المتهالكة التي تضررت جراء السيول والفيضانات، وإعادة إعمار المساكن والمباني والمؤسسات العامة والخاصة.

ويحدد المقترح هيكلية الجهاز ومهامه وفترة عمله، إضافة إلى إعطاء الأولوية للعمل به للخبرات المتخصصة من المدن والمناطق المتضررة، وفق البيان.