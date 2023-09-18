درنة.. مشاهد مؤثرة لوالدة تطمئن على حياة ولدها رغم وجودها محاصرة تحت الأنقاض (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر من درنة الليبية لشاب ينادي ليطمئن على والدته حيّة كانت أم متوفاة في الكارثة، ليأتيه صوتها تطمئن عليه أيضا رغم حصارها بين الأنقاض.

وفي المقطع المصوّر من مدينة درنة التي نالت الحصة الأثقل من الإعصار وانهيار السدين، كان أحد الشبان ينادي والدته بصوت فيه الحرقة: “يا أمي أنت حية؟”، وبعد لحظات تجيبه وهي بين الأنقاض: “هل أنتم أحياء؟”، في مشهد لا يوصف لشدة ما يكتزه من مشاعر الحزن والسعادة في آن واحد.

يا أمي أنت حيه

حيين أنتم

حييين ونموت دونك

حيه علي كبد الام 💔 الحمد لله اللي لم شملهم 🤲 #درنة pic.twitter.com/hBoUuNo1OQ — Salem Almanaay (@Salem_Almanaay) September 15, 2023

وأدى انهيار سدين بسبب فيضانات في مدينة درنة يوم الاثنين الماضي إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط المدينة وتدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وفتحت السلطات الليبية تحقيقا في أسباب انهيار سدي درنة التي تسببت بالفيضانات المدمرة. وهذا ترافق مع مرور إعصار “دانيال” وأحدث دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق.

المصدر: RT