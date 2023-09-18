باتيلي يؤكد ضرورة الرقابة على المخصصات المالية لمتضرري الفيضانات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2023

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على ضرورة الرقابة السليمة على المخصصات المالية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المستحقين، واستخدام المواد بشكل ملائم في إعادة إعمار جميع المناطق المتضررة جراء الفيضانات في الشرق الليبي

وشدد باتيلي خلال مشاركته في مراسم العزاء التي نظمها أهالي درنة في طرابلس اليوم الاثنين رفقة نائبته جورجيت غانيون على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة في شرق ليبيا.

وبين باتيلي عبر صفحته بموقع “إكس” أنه أعرب عن تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الليبي مشدداً على ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية الليبية من أجل الاستجابة الفعالة والمنسقة لهذه الكارثة.

وجدد باتيلي التعبير عن خالص تعازيه في فقدان آلاف الأشخاص جراء هذه الكارثة التي ضربت الشرق الليبي.