خالد شكشك يكشف حقيقة إيقافه عقد صيانة سد وادي درنة قبل أشهر

نفى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إيقافه عقد صيانة سد وادي درنة قبل أشهر .

وقال شكشك في تصريحات لوكالة الانباء الليبية :”نبهنا في وقت سابق كل الجهات المختصة والمالكة للمشروعات التي من بينها صيانة سد وادي درنة بضرورة استئناف الأعمال بها” .

وأضاف شكشك : “ديوان المحاسبة باشر في التحقيق من المسؤولين عن التقصير في صيانة سد وادي درنة” .

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا.

ولاحقا، نفى متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت المدينة قد بلغت العدد الذي أعلنته الأمم المتحدة، قائلا: “نحن للأمانة نستغرب أن يزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام”، معتبرا أنها “تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين”.

يذكر أن الإعصار المتوسطي “دانيال” اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.