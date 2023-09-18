أردنية تفقد زوجها و4 من أبنائها في فيضانات درنة (صور)

كشفت سيدة أردنية تفاصيل فقدان 5 من أفراد عائلتها في الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية، مناشدة السلطات وفرق الإنقاذ تكثيف البحث عنهم.

وقالت وفاء حسان إن السيول داهمت منزلهم وأخذت 4 من أطفالها، بالإضافة إلى زوجها أحمد ذيب الزبيدي، مضيفة أنها استطاعت النجاة هي وابنتها البالغة من العمر 16 عاما وابنها البالغ من العمر 13 عاما، بحسب تصريحها لقناة “العربية”.

وكشفت وفاء حسان أن منزلهم دُمر بالكامل جراء السيول التي ضربت مدينة درنة في ليبيا، حيث يسكن أفراد العائلة الناجون من الكارثة حاليا في مدينة بعيدة عن درنة، في منزل شقيق وفاء، كما أنها لا تمتلك أي أوراق ثبوتية لها، بسبب ضياعها وتلفها في السيول المدمرة.

وتابعت: “أنا فقدت أولادي، أنا ولادي راحوا مني”، مشيرة إلى أن المفقودون هم الأب أحمد ذيب الزبيدي، والابن عبد الله أحمد ذيب الزبيدي (17 عاما) والأطفال يقين أحمد ذيب الزبيدي (11 عاما) وآلاء أحمد ذيب الزبيدي (3 أعوام) وزينب أحمد ذيب الزبيدي (عام ونصف).

المصدر: RT+ وكالات