متطوع بالهلال الأحمر الليبي يصف الوضع في درنة بالكارثي

قال سراج البركي، أحد متطوعي الهلال الأحمر الليبي، إنه تم العثور على بعض الأحياء وانتشالهم من تحت الأنقاض في مدينة درنة شرقي البلاد.

ووصف البركي الوضع في درنة في حديث لوكالة سبوتنيك بأنه كان “كارثيا”.

وأضاف: “بصفتي من الهلال الأحمر فأنا متدرب على انتشال الجثث ونزلت درنة في الوقت المناسب خلال الكارثة وتمكنا من انتشال ما يمكننا من الجثث”.

ومضى بقوله: “الوضع كان كارثيا لكن الأمور بدأت تهدأ الآن ولا تزال عملية استخراج الأحياء من تحت الأنقاض مستمرة”.

وتابع البركي: “استخرجنا العديد من الجثث، وعثرنا على بعض الأحياء من تحت الأنقاض”.

وقال: “نعمل حاليا على الإغاثة والمساعدات الإنسانية بمساعدة شباب وأهالي درنة والمنطقة الشرقية والغربية، بالإضافة لإخواتنا في الجنوب والأمازيغ والمنظمات من تركيا وإسبانيا والدول العربية”.

وشدد البركي على أن المساعدات الإنسانية العاجلة ستصل للجميع، مضيفا: “نعمل وفق قوائم”.