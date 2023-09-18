سفير ألمانيا: نأمل أن تسفر الأزمة في ليبيا عن تغيير بالساحة السياسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2023

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا مايكل أونماخت عن أمله أن تسفر أزمة الفيضانات في ليبيا عن تغيير إيجابي على الساحة السياسية.

وقال سفير ألمانيا عبر صفحته بموقع “إكس” “نأمل أن تسفر هذه الأزمة عن تغيير إيجابي على الساحة السياسية، حيث أظهر الشعب الليبي بصورة ملهمة أنه شعب واحد ومتحد. لذا نحن واثقون من قدرة الليبيين على التعاون والتعافي، وسنستمر في تقديم الدعم والمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة”.

وكان سفير ألمانيا أعلن عن بدء توزيع المساعدات الطارئة في مدينتي شحات والبيضاء بعدما تأثرتا بالفيضانات التي ضربت الشرق الليبي.

وقال أونماخت عبر صفحته بموقع “إكس” إن مؤسسة التعاون الدولي الألماني بدأت بعملية توزيع المساعدات الطارئة مثل أغذية الأطفال والخيام والمولدات الكهربائية والبطانيات في شحات والبيضاء في شرق ليبيا، والتي تأثرت بشكل مباشر بالعاصفة دانييل وبدأت أيضًا في استضافة النازحين من درنة.