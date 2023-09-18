صالح يطلع على مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأحد، وفدا من أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة في حكومة الاستقرار، برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء علي القطراني وسالم الزادمة، ووزراء الحكومة وهم :”وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي”، ولفيف من رؤساء الأجهزة الأمنية.

صالح اطلع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على سير عمل عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق مدينة درنة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

وأثنى صالح على جهود كافة وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الفاجعة.