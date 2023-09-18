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“المنفي” يبحث مع “الكبير” تقديم دعم مالي لجهود الإغاثة والإنقاذ بشرق ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الإثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء جاء لدراسة سبل تقديم دعم مالي سريع ومباشر لجهود الإغاثة والإنقاذ في المدن المنكوبة شرقي البلاد.

وكانت اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن مواجهة الظروف الطارئة بالمنطقة الشرقية عقدت اجتماعها الأول الخميس الماضي، برئاسة نائب المحافظ مرعي البرعصي، ونائب رئيس اللجنة أحمد اشتيوي، في مقر المصرف المركزي بمدينة البيضاء.

واستهلّت اللجنة أعمالها بزيارة ميدانية لعدد من المناطق المتضررة في منطقتي مراوة وقندولة والمناطق المحيطة بها بالجبل الاخضر، ووصلت اللجنة الى جملة من التوصيات أهمها فتح حساب مصرفي طرف مصرف ليبيا المركزي، يكون مخصص لجمع تبرعات المصارف التجارية بالخصوص.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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