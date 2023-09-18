مجلس النواب يدعو الحكومة إلى سرعة تدبير مساكن لمتضرري الفيضانات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2023

دعا مجلس النواب الحكومة الليبية إلى سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن جراء الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي ومراقبة شاطئ البحر.

جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية لمجلس النواب التي عقدت اليوم الاثنين لبحث ستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

وحث مجلس النواب الحكومة على سرعة التواصل مع كافة المناطق المتضررة ودعا لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب إلى طلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها لمجلس النواب أولاً بأول.

وبحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق طالب المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة الحكومة بإعلان إحصائيات بالضحايا والمفقودين بشكل يومي وإعلان الجهود المبذولة من كافة الجهات في أعمال الإنقاذ.

وشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المُدن والمناطق المتضررة وكلف أعضاء مجلس النواب عن كل دائرة انتخابية بمتابعة أعمال الجهات المختصة في نطاق دوائرهم الانتخابية وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بمجلس النواب ودعوة الجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء مجلس النواب.

وثمن مجلس النواب عمل الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات والشركات وكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة التي سارعت للدعم والانقاذ.