نائب وزير الدفاع الروسي لـ المشير حفتر: مستعدون للمساهمة في تقديم الدعم للمدن والمناطق المتضررة

ليبيا – التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة – بنغازي، نائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية يونس بك يفكيروف،وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة حول تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدن الجبل الاخضر والساحل الشرقي.

نائب وزير الدفاع عبر بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة عن التضامن الكامل للحكومة الروسية مع الشعب الليبي وقيادته في مواجهة هذه الأزمة، مؤكداً سعيها للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب داخل المدن والمناطق المتضررة.