المبعوث الأممي يشارك في عزاء أهالي درنة بطرابلس

شارك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، ‎اليوم الاثنين، في مراسم العزاء التي نظمها أهالي ‎درنة في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية عبر حسابها بموقع إكس إن باتيلي، جدد خلال العزاء التعبير عن خالص تعازيه في فقدان آلاف الأشخاص جراء هذه الكارثة.

وكرر المبعوث الأممي تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الليبي، مشدداً على ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية الليبية من أجل الاستجابة الفعالة والمنسقة لهذه الكارثة.

كما شدد باتيلي، على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة في شرق ليبيا، وضرورة الرقابة السليمة على المخصصات المالية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المستحقين، واستخدام المواد بشكل ملائم في إعادة إعمار جميع المناطق المتضررة.

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