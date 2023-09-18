وزارة الأشغال الليبية تبدأ في حصر الأضرار بمدينة درنة

الوطن| رصد

أجرى وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية نصر شرح البال العبيدي، زيارة ميدانية لمدينة درنة للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن العاصفة دنيال، وإعداد التقارير الأولية وإحالتها إلى اللجنة العليا للطوارئ.

هذا ورافق العبيدي في زيارته وزراء العدل والاتصالات والكهرباء بالحكومة الليبية، والتي تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بضرورة متابعة وحصر الأضرار في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.