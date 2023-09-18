صالح يبحث مع لجنة الطوارئ الأوضاع في مناطق الفيضانات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2023

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع وفد من أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

وبين المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن صالح اطلع على سير عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق مدينة درنة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

وأثنى صالح على جهود كافة وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الفاجعة.

وترأس وفد أعضاء اللجنة العليا للطوارئ نائبي رئيس مجلس الوزراء علي القطراني وسالم الزادمة، ووزراء الداخلية عصام أبو زريبة، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، ولفيف من رؤساء الأجهزة الأمنية.