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وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن الوزيران تبادلا الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الملف الليبي والوضع الإنساني في الشرق الليبي على إثر الدمار الذي سببه الإعصار “دانيال”، وما أسفر عنه من خسائر كبيرة في الأرواح، فضلاً عن الخسائر المادية الضخمة.

وأضاف المتحدث أن الوزير سامح شكري، استعرض في هذا السياق جهود مصر في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الليبيين، وكذلك جهود دفع العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى عقد الانتخابات لإنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وكانت مصر قدمت مساعدات إنسانية ضخمة وسيرت جسراً برياً إلى ليبيا لتقديم الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للمدن المتضررة من إعصار دانيال شرق ليبيا.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين في شرق ليبيا ممن فقدوا ديارهم، جراء الإعصار، وأرسل حاملة الطائرات الحربية “الميسترال” لسواحل درنة للعمل كمستشفى ميداني.

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صحيفة الشاهد الليبية

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