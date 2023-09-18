“مجلس النواب” يناقش مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات

الوطن| متابعات

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة؛ لمناقشة المجلس مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

حيث ثمن مجلس النواب عمل الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات والشركات وكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة التي سارعت للدعم والانقاذ، حاثاً الحكومة الليبية على سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن.

وطالب بسرعة التواصل مع كافة المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر، كما طالب لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بطلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها للمجلس أولاً بأول.

وشدد على أهمية إعلان إحصائيات الضحايا والمفقودين بشكل يومي وإعلان الجهود المبذولة من كافة الجهات في أعمال الإنقاذ وشرع في مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المُدن والمناطق المتضررة، كما كلف أعضاء المجلس عن كل دائرة انتخابيةبمتابعة أعمال الجهات المختصة في نطاق دوائرهم الانتخابية وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بمجلس النواب وعلى الجهات المختصة تسهيلمهمتهم.