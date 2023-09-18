أمين اتحاد المغرب العربي يعزي ضحايا الفيضانات في درنة

قام أمين عام اتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش بزيارة للسفارة الليبية بالرباط رفقه وفد رفيع المستوى قدم خلالها أحر التعازي والمواساة للسفارة الليبية بالرباط في ضحايا الفيضان المدمر الذي ضرب مدينة درنة وضواحيها شرق ليبيا مخلفا الالاف من الموتى والمفقودين وكان في استقبال الوفد أبوبكر الطويل القائم بالأعمال وأعضاء السفارة الليبية بالرباط.

وفي كلمته التي دونها بسجل السفارة قال إن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي تشاطر الشعب الليبي الأحزان والالام معبرا عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء في هذه الفاجعة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان ويعجل بالشفاء للجرحى والمصابين وأن يرجع المفقودين إلى أهليهم سالميين.