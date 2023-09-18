الكوني يطالب بمحاسبة دولية للمتورطين في قضايا الفساد والتحقيق في ملف سدي درنة

ليبيا – شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة التحقيق في ملف سدي درنة ومحاسبة المسؤولين على الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من الليبيين.

الكوني وفي مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، قال إن الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة درنة.

وكشف الكوني عن ارتباك وقع في التعامل مع الكارثة،قائلا:”التوقعات كانت أن درنة ستتعرض لفيضانات من البحر وليس من السد، هذا الأمر أدى إلى ارتباك كبير من قبل كل الأطراف في التعامل مع كارثة درنة”.

وطالب الكوني بمحاسبة دولية للمتورطين في قضايا الفساد، مشددا على ضرورة التحقيق في ملف سدي درنة،منوها إلى أن محاربة الفساد في ظل الانقسام وتفشي السلاح أمر صعب.

وتحدث الكوني عن الاستجابة السريعة من مصر والإمارات والسعودية والعديد من الدول العربية وأيضا دول العالم.

وأضاف الكوني:” بدأت الدول تستجيب للنداءات المتكررة، فكانت هناك دول أرسلت مجموعات سريعة، مثل مصر إيطاليا وإسبانيا”.

وتابع الكوني حديثه:”مصر قدمت مساعدات كبيرة، سواء بالجيش المصري أو بحاملة المروحيات، بإمكانيات مصر العظيمة”.

واستطرد: “الطائرات لم تنقطع من الإمارات ودول عربية عديدة مثل تونس والأردن والجزائر والسعودية والكويت وقطر وغيرها.

وأبدى الكوني إعجابه بالوحدة الوطنية التي أظهرتها الكارثة، كما أنها وحّدت الجيش الليبي، لتقديم المساعدات.

ورأى أن ما حدث في درنة درس لكل السياسيين لوقف الصراعات،مشيرا إلى أن كارثة درنة وحّدت الشعب الليبي وأوقفت الصراعات.

وأردف: “الشعب الليبي أعطى للسياسيين درسا في الوحدة”.

ونوه الكوني إلى أنه سيتم إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار درنة.

الكوني ختم: “نحتاج لبناء مدينة كاملة جديدة في درنة وليس إعادة إعمار فقط”.