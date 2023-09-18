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“وزارة الطيران” تطالب من إدارات مطاري الأبرق ومعيتيقة بتسيير رحلات يومية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

طالبت وزارة الطيران المدني من إدارات مطاري الابرق ومعيتيقة تسيير رحلات يومية؛ لرفع المعاناة وتخفيف المأساة في الشرق والمساعدة فيشفاء المرضى ورد المفقودين إلى وذويهم، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة أسامةحماد.

كما طالب وزير الطيران المدني هشام أبوشيكوات بمد جسر جوي بين المدينتين للمساعدة في نقل العائلات المنكوبة والأطقم الطبية العاملةعلى مدار الأربعة والعشرون ساعة، فضلاً عن تسهيل حركة أطقم البحث والإنقاذ وأفراد السلامة وكافة الأطقم المساندة .

وأكدت وزارة الطيران أن ذلك يأتي بسبب الأحداث الأخيرة الناجمة عن الفيضانات بسبب إعصار دانيال وما أحدثه من أضرار بشرية ومادية بمناطق الجبل الأخضر، وانطلاقا من واجب الوزارة الإنساني والأخلاقي والاجتماعي لرفع المعاناة وتخفيف المأساة عن العائلات المتضررة .

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الوطن الليبية

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