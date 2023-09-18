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أوحيدة: نريد ضمانات من «الكبير» لتسييل أموال الميزانيات التي نصدرها

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة:” نريد ضمانات من الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي لتسييل أموال الميزانيات التي نصدرها، ولا نريد تخبطًا.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية:” نريد ضمانات بأن القوانين ستأتي أكلها، لأن كل اللجان السابقة فاشلة”.

وأكد أن الكارثة أكبر منّا وهناك تخبط، ولا يوجد مُقصر، ولكن هناك سوء في إدارة الأزمة”.

وتابع:” نريد حوار بين جميع الأطراف لإيجاد الخلل، ولا يعمل أحد من جهته من دون تنسيق مع كافة الجهات”.

وأوضح:” دائمًا لا نستفيد من خبرات الدول الأخرى في مثل هذه الكوارث حتى تكون النتائج مضمونة لمعالجة الأزمات في المناطق المتضررة”.

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صحيفة الساعة 24

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