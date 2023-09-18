الحكومة الليبية تتعهد بدفع قيمة الإيجارات للنازحين جراء الفيضانات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2023

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني أن الحكومة الليبية ستتكفل بدفع قيمة الإيجارات المترتبة عن نزوح المواطنين جراء الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا من خلال ميزانية الطوارئ المخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء مع عمداء بلديات: البيضاء ووردامة وعمر المختار، بحضور وزير الكهرباء عوض البدري، ووزير الاتصالات سالم الدرسي، ووزير الموارد المائية محمد دومة، وعضوٍ عن لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار بالجبل الأخضر.

وبحث القطراني خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية وما وصلت إليه جهود الإنقاذ والإغاثة في بلدية البيضاء ومدن ومناطق الجبل الأخضر وبلدية الساحل.

وتعهد نائب رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم اللازم لإعمار المناطق المتضررة في الجبل الأخضر والساحل وذلك من خلال تخصيص الميزانيات المقررة من مجلس النواب وتسخير كافة إمكانيات الحكومة؛ لجبر الضرر وإعادة التشييد والإعمار بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والمنازل.

وأكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة على التحرك السريع والاستجابة المبكرة للحكومة الليبية ووزاراتها وهيئاتها من خلال اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، موضحًا أن وزارة الكهرباء عملت بشكل سريع على إعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق المتضررة.

وقال وزير الاتصالات والمعلوماتية إن وزارته تمكنت من إعادة الاتصالات سريعًا، بما يضمن تسهيل التواصل بين المواطنين في ظل هذه الأزمة.

وقدّم وزير الموارد المائية عرضًا مفصلًا حول خطته المستقبلية بشأن الموارد المائية، فيما اِستعرض عميد بلدية البيضاء ما تعرضت له المدينة والمناطق المجاورة من أضرار في البنية التحتية وفي الممتلكات العامة والخاصة، كما قدّم إحصائية حول المنازل المهدمة والمتضررة، بالإضافة إلى أعداد النازحين.