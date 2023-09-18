تضامن دولي مع ليبيا بعد كارثة دانيال.. مساعدات وفرق إغاثة للمناطق المتضررة

أرسلت عدد من الدول مساعدات ومعدات إغاثية إلى مدن شرق ليبيا، لتخفيف تداعيات إعصار “دانيال” المدمر.

واليوم، أعلن الاتحاد الأوربي، تخصيص 5.2 مليون يورو من التمويل الإنساني العاجل لمساعدة ليبيا، يتم توجيهها من خلال شركاء الاتحاد في المجال الإنساني الناشطين في ليبيا.

وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص مائتي ألف يورو لصندوق الطوارئ لمواجهة الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) لدعم جمعية الهلال الأحمر الليبي، ليرتفع بذلك إجمالي التمويل إلى أكثر من 5.7 مليون يورو.

ووصلت اليوم أيضاً، طائرة إغاثة بحرينية تحوي شحنة المساعدات الإغاثية الأولى إلى ليبيا على ما يقارب 40 طناً من المساعدات، التي تقدر تكلفتها بمليون دولار.

كما وصلت طائرة إغاثة من سلطنة عمان إلى مطار بنينا في بنغازي بحمولة 85 طناً من المساعدات إلى المتضررين من السيول والفيضانات، حيث أعلنت السفارة الليبية في سلطنة عمان، أن السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، أصدر أوامره بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المناطق المتضررة بسبب اعصار دانيال.

Trending الرئيس المصري يعزي الليبيين في ضحايا إعصار دانيال ويوجه بإرسال مساعدات فورية

كما أرسلت السعودية اليوم الإثنين، مساعدات جديدة اليوم إلى ليبيا عبر الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي تحمل على متنها 50 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية؟

وقالت السفارة السعودية بالقاهرة في بيان لها إن تلك المساعدات تأتى في إطار مجهودات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

وأمس الأحد، أعلن الاتحاد الأفريقي، تفعيل آلية لإدارة الحوادث بهدف تقديم الدعم لليبيا في جهود التصدي لتداعيات السيول العارمة التي ضربت شرق البلاد، بما يشمل نشر فريق من الخبراء لتقديم المساعدة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن إدارة الزراعة التابعة للمفوضية بالاشتراك مع عدد من الجهات التابعة للاتحاد، قامت بتفعيل آلية إدارة الحوادث في إطار دعم الاتحاد للاستجابة الوطنية في ليبيا بما يشمل عقد اجتماعات منتظمة مع البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

كما أعلنت وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا أودوبيسكو، الأحد، اعتزام بلادها نقل 55 طناً من السلع الأساسية إلى بنغازي بموجب آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بلادها أرسلت أول طائرة من أصل ست طائرات تنقل مساعدات إلى ليبيا.

ووصلت أمس، حاملة المروحيات المصرية “الميسترال” للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري العاصفة المتوسطية دانيال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

ومنذ اجتياح الفيضانات لشرق ليبيا، أرسلت مصر مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة إلى الشعب الليبي براً وبحراً وجواً.

ودفع الجيش المصري، الجمعة، بقافلة محمَّلة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها براً عبر منفذ السلوم، للمعاونة في إزالة آثار الإعصار المدمر، فضلاً عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري رامي الناظر إلى إرسال 90 طناً من المساعدات إلى ليبيا.

ووجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، حيث تتلاحق طائرات المساعدات الإماراتية على مطارات شرق ليبيا لتقديم يد العون والمساعدة.

وتواصل دولة الإمارات لليوم السادس على التوالي إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرق البحث والإنقاذ إلى ليبيا، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ومنذ تدشين الجسر الجوي في 12 سبتمبر الجاري أرسلت دولة الإمارات 17 طائرة حملت على متنها 450 طناً من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية، إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، وتوزيعها في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة خاصة الشرق الليبي.

وتضمنت الجهود الإماراتية إرسال فرق البحث والإنقاذ المزودة بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة، حيث بلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهامهم في المناطق المنكوبة 96 فرداً، مزودين بعدد 4 مروحيات للبحث والإنقاذ، وعربات مجهزة لمهام فرق الإنقاذ، وطرادات لانتشال الجثث والبحث عن ناجين، وأجهزة سونار للبحث تحت الماء والبحث الحراري، ومحطة كهرباء متنقلة ومولدات تم شحنها من دولة الإمارات عبر طائرات الجسر الجوي.

وفي سياق متصل، وجه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا وخلفت عشرات الضحايا.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية عن إرسال ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل آلاف الأشخاص في مدينة درنة، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية إضافية، بالإضافة إلى 148 شخصا إضافيا على متن سفينة.

وفتحت الجزائر جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية الهامة والمطلوبة إلى المناطق المنكوبة بدولة ليبيا، فيما أرسلت الإدارة الوطنية للحماية المدنية الإيطالية، شحنة جديدة من عناصر الإنقاذ والمواد الإغاثية للتعامل مع حالة الطوارئ.

والخميس الماضي، أعلن الجيش الكويتي، إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار (دانيال) في ليبيا وعلى متنها 41 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، إن هذه المساعدات تأتي بتنظيم ودعم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنسيق وإشراف وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع.

وأرسلت الأردن، الأربعاء، طائرة تحمل مواد إغاثية ومعدات للمناطق المتضررة جراء العاصفة دانيال في ليبيا.

وأفادت السفارة الليبية في عمان، بأن الهيئة الخيرية الهاشمية نسقت مع سلاح الجو الملكي بتجهيز وتسيير طائرة تحمل مواد إغاثية طارئة تتكون من الخيم، والبطانيات، والفرشات، والطرود الغذائية إلى المناطق المتضررة جراء السيول.

واستقبلت العاصمة طرابلس فريقاً فلسطينياً للتدخل والاستجابة العاجلة الخميس، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الفريق سيبدأ مهمته الإغاثية الإنسانية بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأرسلت تونس طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات إلى ليبيا، في إطار التضامن التونسي مع الشعب الليبي، وتضمنت المساعدات التي تم إرسالها طاقماً طبياً من اختصاصات متعددة، بالإضافة إلى عدد من الأطباء والمسعفين من الهلال الأحمر التونسي، إلى جانب جملة من المستلزمات الطبية.

ووصل إلى طرابلس، الأربعاء فريق فني إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، ويرافق الفريق الإسباني المجهز بعدد 2 درون متطورة و2 جهاز استشعار، عدداً من كلاب الأثر المدربة على عمليات البحث والانتشال عن الجثث تحت الماء والأشخاص المفقودين، وبالفعل وصل الفريق إلى درنة بعد ظهر اليوم وباشر مهام عمله.

كما أرسلت ألمانيا طائرتين عسكريتين محملتان بـ 30 طن من معدات البحث والإنقاذ وصلا اليوم الخميس إلى مطار بنينا للمساعدة في جهود إغاثة ضحايا إعصار دانيال.