متظاهرون في درنة يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن انهيار السدين

الوطن| متابعات

ندد متظاهرون غاضبون من أهالي درنة، بما وصوفه الإهمال الذي أدى إلى انهيار سد وادي درنة جراء الفيضانات التي ضربت المدينة وخلفت آلاف القتلى وألحقت دمارا واسعا بالمدينة.

وطالب المتظاهرون في بيان ألقوه أمام جامع الصحابة، بحل المجلس التسييري لبلدية درنة وفتح تحقيقات حول إهمال صيانة السد وتقديم المسؤولين للعدالة، وطالبوا أيضاً بحل سريع لأزمة النازحين ووضع حلول تضمن إقامتهم داخل المدينة وعدم إهمال ذوي الضحايا وتعويضهم عما فقدوه جراء كارثة انهيار السد.

واستند البيان إلى تقارير متخصصين حذرت من انفجار السد وحدوث فيضان قُدمت إلى المجلس البلدي لدرنة ولم تتخذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع هذه الكارثة.

وشددوا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي على إعادة الإعمار لضمان نجاحه، إضافة إلى تولي شركات عالمية قادرة على إنشاء بنية تحتية تلائم المناخ والتضاريس الجبلية التي تعتبر تحدياً واحترام إرادة ذوي الضحايا.

ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد على وحدة ليبيا وعبروا عن شكرهم لكل من ساند المدينة في محنتها من كل المدن الليبية وعن امتنانهم للدولالشقيقة والصديقة التي شاركت في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا وتقديم الاغاثة والدواء للمتضررين.