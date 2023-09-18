الطرق والجسور: تضرر 70% من البنى التحتية في المناطق المنكوبة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2023

قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور حسين سويدان، أن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة بشرق ليبيا تقدر بحوالي 70%، مؤكدا انهيار 11 جسرا جراء السيول، منها 2 تربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.

وأكد سويدان بحسب منصة “حكومتنا” انهيار 80% من العبارات المائية في جميع المدن والقرى في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ 50% في المناطق المنكوبة.

وبين سويدان أن مصلحة الطرق والجسور أنجزت جميع أعمال فتح المسارات البديلة في كل المناطق المتضررة جراء القيضانات شرق ليبيا.

وأشار رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور، إلى تعزيز فرق المصلحة في المنطقة الشرقية بفريقين إضافيين من 13 عنصرا، إضافة إلى فريق المصلحة فرع البطنان الذي يتكون من 16 عنصرا.