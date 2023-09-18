البرلمان يكلف الحكومة الليبية بسرعة تدبير مساكن للأسر المتضررة بالمدن المنكوبة

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة المستشار ” عقيلة صالح ” وبحضور النائب الثاني للرئيس “مصباح دومة”.

وناقش المجلس، خلال جلسته اليوم مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

وثمن مجلس النواب، عمل الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات والشركات وكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة التي سارعت للدعم والإنقاذ.

وحث البرلمان، الحكومة الليبية على سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن.

وطالب البرلمان، الحكومة بسرعة التواصل مع كافة المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر، ومطالبة لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بطلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها لمجلس النواب أولاً بأول.

كما طالب البرلمان، الحكومة بإعلان إحصائيات بالضحايا والمفقودين بشكل يومي وإعلان الجهود المبذولة من كافة الجهات في أعمال الإنقاذ.

كما شرع البرلمان، في مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المُدن والمناطق المتضررة.

وكلف مجلس النواب، أعضاء المجلس عن كل دائرة انتخابية بمتابعة أعمال الجهات المختصة في نطاق دوائرهم الانتخابية وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بمجلس النواب وعلى الجهات المختصة تسهيل مهمة أعضاء مجلس النواب.