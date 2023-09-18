المجلس الأعلى لقبائل الحضور بدرنة يشكل لجنة عليا للتعامل والتواصل مع كل الجهات الداخلية والخارجية بشأن إدارة الأزمة الناتجة عن الفيضانات

درنة 23 سبتمبر 2023 (وال)- شكل المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل الحضور- أحد مكونات برقة- لجنة رئيسة تتولى التعامل والتواصل مع كل الجهات الداخلية والخارجية بشأن إدارة الأزمة الناتجة عن الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وأدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودي وتدمير البنية التحتية للمدنية.

جاء ذلك في قرار أصدره رئيس المجلس “مجدي إدريس بوشيحة لياس” تنفيذا لرغبة مشايخ وأعيان درنة في مدينة بنغازي في تشكيل لجنة عليا للأزمة تمنح لها صلاحيات إدارية ومالية، لتسيير العمل الميداني في ظل الظروف الراهنة.

وتضم اللجنة حسب قرار تشكيلها كل من (خليل عبد الكريم بن سعود- عمر علي بوخطوة- خالد محمد سالم هابيل- فرج عبد الرحمن النويصري– عبد الرؤوف حمدي بن طاهر- يوسف عبد السلام بن ناصر- مصطفى محمد فنوش).

وكلف القرار- الذي تلقت (وال) نسخة منه- في مادته الثانية اللجنة بالإشراف على جمع التبرعات والإعانات والمساعدات من الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأفراد والشركات والقطاعات المختلفة من داخل البلاد وخارجها وعدالة توزيعها بتشكيل لجنة مالية، وفتح حساب مصرف بأحد المصارف العامة بمدينة بنغازي، لإيداع المبالغ المحصلة والصرف منها على الاحتياجات اللازمة وفق إجراء إداري ومالي منظم.

كما كلفت اللجنة بإعداد قاعدة بيانات تبين أسماء المتضررين وموقع سكناهم ونسبة الضرر كدليل إلكتروني يتم من خلاله تقديم المساعدات اللازمة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة من الحكومات شرق البلاد وغربها، للحصول على الدعم اللازم، ومع كافة المنظمات الإنسانية داخل البلاد وخارجها، وحضور الاجتماعات المتعلقة بمدينة درنة في كل أمورها من إخلاء لسكانها أو إعادة إعمارها.

وأعطى القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة لتحقيق أهدافها وإصدار قرارات بذلك، وأن ترفع اللجنة تقريرا كل شهر لرئيس المجلس الأعلى لتجمع قبائل الحضور عن سير أعمالهم لتقييم الأداء. (وال – درنة)

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