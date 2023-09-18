الحكومة الليبية: قطاع الصحة في درنة بدأ يتعافى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2023

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل أن الوضع الصحي داخل مدينة درنة بدأ بالتعافي متعهدا بعدم تركها حتى تستقر الأمور تماما.

وأشار عبد الجليل خلال مؤتمره الصحفي اليومي إلى عدم تسجيل ما يدعو للقلق فيما يخص الوضع الوبائي.

ولفت عبد الجليل إلى ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في المنطقة الشرقية إلى 3338 شخص مؤكدا إنشاء عدة مستشفيات في مدينة درنة أحدها بقدرة استيعابية 150 سريرا.

ولفت عبد الجليل إلى تفعيل عدد من المرافق الصحية إضافة إلى 6 مستشفيات بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.