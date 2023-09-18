قرارات استثنائية من الشؤون الاجتماعية بشأن منحة الزوجة والابناء للربع الرابع

وزير الشؤون الاجتماعية تجتمع مع مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد لاتخاذ إجراءات الصرف.

وعقدت الوزير اجتماعا عاجلا مع مشرف مشروع منحة الزوجة والأولاد، ومدير عام المشروع.

وحضر الاجتماع مدراء الإدارات والمكاتب المختصة، والمراقب المالي العام بالوزارة، لتنفيذ تعليمات فخامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأولاد عن أشهر (اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر).

وناقش الاجتماع آلية الصرف المستعجلة للمنحة، وبحسب البيانات المحدثة من مصلحة الأحوال المدنية، وإحالة إيداع المبالغ المخصصة للمنحة بحساب الوزارة بمصرف ليبيا المركزي.

يذكر أن حزم القرارات الاستثنائية جاءت بناء على توجيهات حكومة الوحدة الوطنية لتخفيف معاناة أهالينا في المنطقة الشرقية.

والسبت الماضي، أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة توجيه عاجل بشأن صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سمة للربع الرابع وصرف منحة الأبناء على أن تكون الأسبقية للمستفيدين من سكان بلديات شرق البلاد .