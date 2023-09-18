المقريف يعلن عزم وزارته استئناف الدراسة بداية الأسبوع المقبل

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الإثنين، عزم وزارته استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن «قرار إيقاف الدراسة في جميع أنحاء البلاد بعث برسالة تضامنية مفادها ليبيا واحدة وهي منبع الوطنية والإخاء».

جاء ذلك خلال اجتماع فريق الطوارئ والاستجابة السريعة التابع لحكومة الوحدة، لاستعراض الموقف العام لجهود وزارة التعليم في تقييم حجم الأضرار بالمؤسسات التعليمية، وحصر أعداد التلاميذ النازحين من المناطق المنكوبة.

واستعرض المقريف، خلال الاجتماع، إجراءات وزارة التعليم عقب اندلاع كارثة الفيضانات لتقديم المساعدات، أو حصر الأضرار الناجمة عنها.