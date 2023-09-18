بليحق: لا نستطيع توجيه اتهام لأي أحد في حادثة انهيار سدي درنة إلا بعد انتهاء التحقيقات

ليبيا – أكد المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق أن التحقيقات في انهيار سدي درنة ستشمل كل الجوانب، مشيراً إلى أن المجلس سيستمع لتقرير من الحكومة بشأن الكارثة.

بليحق وفي مداخلة مع “العربية/الحدث”، السبت، قال إن مجلس النواب ولجانه يتابعون الأمر منذ اللحظة الأولى، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية المختصة، حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها منذ أيام.

وأوضح أن النائب العام وصل لمدينة درنة حيث بدأوا في إجراءات التحقيقات ومتابعة قضية السدود والإجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن مجلس النواب طالب النائب العام بإجراء تحقيقات بانهيار السدود.

في موازاة ذلك، ورداً على سؤال حول توجيه اتهامات للحكومة عن مسؤوليتها فيما جرى، أكد أن المجلس لا يستطيع توجيه اتهام لأي أحد إلا بعد انتهاء التحقيقات.

وختم بليحق تصريحه:”أنه سيستمع إلى الإجراءات التي اتخذت من الحكومة وما سيتخذ لاحقاً”.