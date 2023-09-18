وزراء من الحكومة الليبية في زيارة لمنطقة الوردية

شهدت منطقة الوردية اليوم الإثنين؛ زيارة وفدٍ رفيع المُستوى من الحكومة الليبية ترأسهُ نائب رئيس مجلس الوزراء “علي القطراني”.

ووفق منشور الحكومة عبر موقع “فيسبوك” أعرب “القطراني” والوزراء عن مُواساتهم القلبية لأسر الضحايا الذين فقدتهم البلاد، نتيجة الإعصار الذي ضرب مدنًا ومناطق شرق البلاد،

كما أكدو أن الحكومة الليبية وكافة الجهات المعنية في البلاد لن تدّخر جهدًا في رفع المُعاناة عن أهالينا والوقوف بجانبهم في محنتهم.

ضمّت الزيارة وزير الكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري”، ووزير الاتصالات والمعلوماتية “سالم الدرسي”، ووزير الحكم المحلي “سامي الضاوي”، ووزير الموارد المائية ” محمد دومة” ووزير الشؤون الاجتماعية “المبروك غيث”.