الجنائي يكتشف 4 مواقع على شواطئ درنة يوجد بها عدد كبير من الضحايا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين على أن جهاز المباحث الجنائية اكتشف اربعة مواقع على شواطئ البحر بالقرب من منطقة الفتايح بمدينة درنة .

وتمكنت الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية العاملة بالمناطق المتضررة بمدينة درنة تكتشف اربع مواقع بالقرب من منطقة الفتائح بها عدد كبير من الجثث بعد ان قذفها البحر .

وتمكن الفريق الاول من انتشال عدد (25)جثة ووضعها بالاكياس الخاصة بالجثامين .

وتمكن الفريق الثاني من انتشال عدد(13)جثة ووضعها بالاكياس الخاصة بالجثامين من الموقع الثاني ولصعوبة التضاريس تم التنسيق مع غرفة العمليات بمدينة درنة والادارة العامة لأمن السواحل لانتشال باقي الجثث لانه لايمكن الوصول اليها الا عن طريق البحر .