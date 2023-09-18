بايدن: الحكومة الموحدة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 11 مليون دولار للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجات الإنسانية العاجلة في ليبيا، بينما يواصل سكان شرق ليبيا التعافي وإعادة البناء في أعقاب الفيضانات الكارثية.

وأضاف بايدن في بيان للبيت الأبيض للإعلان عن دعم إنساني إضافي لليبيا بعد الفيضانات:” ستساعد وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، من خلال الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية”.

وأكد أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الساعة الصعبة.

وتابع بايدن:” إننا نظل ملتزمين بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة وحرة ونزيهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها”.