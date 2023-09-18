تحديث.. مصرف الجمهورية يعلن المرتبات الجديدة التي تم إدراجها في حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، اليوم الاثنين عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

تم اليوم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن…

1/المجلس البلدي الكفرة شهر 8

2/مصلحة الجمارك شهر 8

3/الادارة العامة للحسابات العسكرية شهر 8

4/وزارة الزراعة (مشروع النخيل الكفرة )شهر 8

5/جهاز مكافحة المخدرات شهر 8

6/شركة البنية للاستثمار والخدمات شهر 8

7/مصلحة املاك الدولة شهر 8

8/معهد المهن الشاملة الكفرة شهر 8

9/ادارة المراسم العسكرية شهر 8

10/المركز الوطني لمكافحة الامراض شهر 8

مصرف الجمهورية فرع مصراتة الميدان

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

مركز الاورام سرت شهر 8/2023

قطاع المواصلات شهر 8/2023

قطاع الاقتصاد شهر 8/2023

الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء شهر 7/8/9/2023

المجلس البلدي سرت شهر 7/2023

وزارة الداخليه شهر 7/2023

وزارة الحكم المحلي شهر 8/2023

ادارة المخابرات شهر 6/8/2023

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن