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تحديث.. مصرف الجمهورية يعلن المرتبات الجديدة التي تم إدراجها في حسابات الزبائن

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، اليوم الاثنين عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

تم اليوم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن…
1/المجلس البلدي الكفرة شهر 8
2/مصلحة الجمارك شهر 8
3/الادارة العامة للحسابات العسكرية شهر 8
4/وزارة الزراعة (مشروع النخيل الكفرة )شهر 8
5/جهاز مكافحة المخدرات شهر 8
6/شركة البنية للاستثمار والخدمات شهر 8
7/مصلحة املاك الدولة شهر 8
8/معهد المهن الشاملة الكفرة شهر 8
9/ادارة المراسم العسكرية شهر 8
10/المركز الوطني لمكافحة الامراض شهر 8

مصرف الجمهورية فرع مصراتة الميدان

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
مركز الاورام سرت شهر 8/2023
قطاع المواصلات شهر 8/2023
قطاع الاقتصاد شهر 8/2023
الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء شهر 7/8/9/2023
المجلس البلدي سرت شهر 7/2023
وزارة الداخليه شهر 7/2023
وزارة الحكم المحلي شهر 8/2023
ادارة المخابرات شهر 6/8/2023

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

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