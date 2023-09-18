البيوضي: التغيير قادم ولن ينجوا أحد بجريمته

قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن كارثة درنة لم تكن فيضانا قتل الآلاف في دقائق معدودة بل جريمة مع سبق الإصرار والترصد شارك فيها كل مسؤول وفاسد ولص استغل سنوات الفوضى ليكتنز من المال الحرام.

وأوضح البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن درنة هي ( Snowball effect) كما يقول الأمريكان حيث ستقتلع الجميع ولن تستثني أحدا.

وأكد أن باتيلي على رأس قائمة المغادرين حيث مماطلته لأشهر في توحيد الحكومة، والأموال المنهوبة وخطابات الضمان وضعت عبد الحميد الدبيبة في دائرة القوى الدولية ومعه وقبله رؤساء حكومات آخرين.

وأشار إلى أن تحقيقات النائب العام الليبي الصديق الصور، هي مركز الأحداث وعليه أن يعلن المتورطين مهما كانت أسماؤهم، لأن المراجعات الدولية واضحة والعقوبات جاهزة كل المهملين والمقصرين والفاسدين عليهم أن يستعدوا لا أحد منهم سينجوا بجريمته.

وشدد على أن التغيير قادم وربما قبل أن ندفن آخر الشهداء فالآلية البديلة جاهزة، وبانتظار ضربة البداية، وأصوات المتظاهرين على الأنقاض والأطلال صوتهم مسموع والاستجابة لمطالبهم ستكون أسرع مما يتوقعون.