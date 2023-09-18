ليبيا الان

الرئيس الأمريكي يعلن عن دعم إضافي لضحايا الفيضانات في ليبيا بـ11 مليون دولار

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تقديم دعم إضافي إلى لضحايا إعصار دانيال بشرق ليبيا لتوفير احتياجاتهم الإنسانية.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: اليوم بينما يواصل سكان شرق ليبيا التعافي وإعادة البناء في أعقاب الفيضانات الكارثية، ستقدم الولايات المتحدة مبلغاً إضافيًا قدره 11 مليون دولار للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجاتهم الإنسانية العاجلة.

وأضاف: وستساعد وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، من خلال الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.

وتابع: وبينما تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الساعة الصعبة، فإننا نظل ملتزمين بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزيهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها.

Trending

وزارة التعليم: 114 مدرسة تضررت جراء السيول بشرق ليبيا
Trending

تضامن دولي مع ليبيا بعد كارثة دانيال.. مساعدات وفرق إغاثة للمناطق المتضررة






المقال السابقوزارة التعليم: 114 مدرسة تضررت جراء السيول بشرق ليبيا


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك