الرئيس الأمريكي يعلن عن دعم إضافي لضحايا الفيضانات في ليبيا بـ11 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تقديم دعم إضافي إلى لضحايا إعصار دانيال بشرق ليبيا لتوفير احتياجاتهم الإنسانية.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: اليوم بينما يواصل سكان شرق ليبيا التعافي وإعادة البناء في أعقاب الفيضانات الكارثية، ستقدم الولايات المتحدة مبلغاً إضافيًا قدره 11 مليون دولار للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجاتهم الإنسانية العاجلة.

وأضاف: وستساعد وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، من خلال الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.

وتابع: وبينما تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الساعة الصعبة، فإننا نظل ملتزمين بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزيهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها.

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