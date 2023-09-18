“تكالة” يلتقي وفد من مجلس أعيان ليبيا للمصالحة

الوطن|متابعات

اجتمع رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” رفقة عدد من الاعضاء بوفد من مجلس أعيان ليبيا للمصالحة في لقاء تناول العديد من القضايا المهمة للوقوف على الدور الحيوي الذي يؤديه مجلس الأعيان في تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك بين كل مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة للتوصل إلى حلول سلمية للخلافات والتحديات التي تواجه البلاد.

وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة حتى الآن معرباً عن تقديره للعمل الدؤوب والتعاون المستمر بين الأعيان ومجلس الدولة .

كما تم مناقشة كارثة درنة والأوضاع المأساوية التي طالت المنطقة الشرقية بشكل عام، مع التأكيد على التكاتف بين أبناء الوطن في استجابتهم لتداعيات الكارثة، وأن هذا الأمر يمكن الاستفادة منه في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة وتسوية كل الخلافات.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن رغبتهم في جعل درنة هي المثال الأبرز لتوحيد كل الليبيين، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في البلاد