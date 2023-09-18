أهالي مدينة درنة المنكوبة يقتحمون منزل عميد البلدية ويقومون بإحراقه (فيديو)

أقتحم عدد من المتظاهرين في درنة، مساء اليوم الاثنين منزل عميد البلدية عبد المنعم الغيثي حيث اضرموا النيران فيه احتجاجًا على تعاملة مع أزمة الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة .

أهل مدينة درنة المنكوبة يقتحمون منزل عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي ويقومون بإحراقه.. ويطالبون بمحاسبة الجميع. pic.twitter.com/UrQxqNdNQq — Khalil Elhassi (@ElhasseKhalil) September 18, 2023

ونشر الاعلامي خليل الحاسي، مقطع فيديو معلقًا : “أهل مدينة درنة المنكوبة يقتحمون منزل عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي ويقومون بإحراقه.. ويطالبون بمحاسبة الجميع.”

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور والفيديوهات للمتظاهرين الذين طالبوا بالكشف عن نتائج التحقيقات حول الكارثة التي ضربت المدينة.

وفي السياق، أصدر رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أسامة حماد، قرر باقالة المجلس البلدي في مدينة درنة بالكامل وأحاله الى التحقيق .

وياتي ذلك عقب ساعات من تظاهر عدد كبير من أهالي درنة المنكوبين في شوارع المدينة التي تحولت إلى أنقاض بفعل إعصار دانيال الذي ضرب مناطق الشرق الليبي خلال اليومين الماضيين، للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات حول الكارثة التي ضربت المدينة.

وطالب المتظاهرين أيضًا السلطات الليبية بالكشف عن نتائج تلك التحقيقات، والبدء السريع في إعادة إعمار المدينة المنكوبة.

أهالي درنة رفعوا خلال المظاهرات لافتات تطالب بالتحقيق في الواقعة التي خلفت ورائها آلاف الضحايا والمصابين، حيث تجمع عدد كبير من أهالي الضحايا في ساحة مسجد الصحابة، كما طالب المتظاهرين بحل المجلس البلدي ومحاسبته على تقصيره في تفادي كارثة إعصار دانيال.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء 16 سبتمبر الحالي.

وأدى انهيار سدين بسبب فيضانات في مدينة درنة يوم الاثنين الماضي إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط المدينة وتدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وفتحت السلطات الليبية تحقيقا في أسباب انهيار سدي درنة التي تسببت بالفيضانات المدمرة. وهذا ترافق مع مرور إعصار “دانيال” وأحدث دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق.