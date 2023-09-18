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مشاهد وثقها مواطن تظهر هـول الصدمة فجر يوم كارثــة درنة (فيديو)

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

انتشر مقطع فيديو وثقه مواطن ليبي بعد يوم في عقب كارثة درنة، يظهر دمارا هائلا في المدينة وتفاصيل دقيقة لما جرى.

وأظهر مقطع الفيديو خروج أولى دفعات الناجين من الأسطح والأبنية تحت هول الصدمة بعد توقف الأمطار الغزيرة التي تسببت بسيول قوية جرفت كل شيء في طريقها.

اللقطات التي صورها المواطن الليبي تحدث خلالها حسرة ولوعة على مفقودين وضحايا الفيضانات التي تسببت بدمار هائل في درنة المكلومة.

المصدر: RT

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